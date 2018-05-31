Аналітики прогнозують ціну нафти вище 70 доларів за барель у 2018, - Reuters

Очікується, що такі ціни триматимуться за рахунок хорошого попиту

Аналітики нафтових ринків, яких агентство Reuters опитало в травні, очікують, що ціни на нафту будуть триматися вище позначки в 70 доларів за барель цього року, повідомляє агентство.

Так, аналітики сподіваються що такі ціни триматимуться за рахунок хорошого попиту, який допоможе нівелювати навіть можливе збільшення видобутку сировини виробниками ОПЕК.

Згідно з опитуванням, в якому взяли участь 36 аналітиків, середня ціна європейської еталонної марки Brent складе 71,68 долара за барель у 2018 році, що вище попереднього прогнозу на рівні 67,40 доларів за барель.

Також наголошується, що бенчмарк на північноамериканському ринку, нафта WTI, у середньому буде торгуватися у 66,47 доларів за барель у 2018 році, а попередній прогноз - 63,23 долара за барель.

"Фундаментальні показники ринку останнім часом виявляли прихильність нафтовим котируванням. Геополітична напруженість навколо Ірану і Венесуели загрожує ще більшим обмеженням пропозиції сировини, рівень якого вже стримується добровільно взятими зобов'язаннями країн ОПЕК", - зазначив аналітик Гаррі Чилингарян з BNP Paribas.

Нагадаємо, ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 31 травня 2018 року, знаходиться вище позначки в 77 доларів за барель.