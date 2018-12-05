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Трамп закликав ОПЕК не скорочувати видобуток нафти

Новини » Енергетика    05.12.2018 - 17:41
Трамп закликав ОПЕК не скорочувати видобуток нафти
Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Трамп вважає, що скорочення видобутку спровокує підвищення цін на нафту по всьому світу

Президент США Дональд Трамп у середу, 5 грудня, закликав ОПЕК і союзників не скорочувати нафтовидобуток в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа в Twitter.

За словами Трампа, це спровокує підвищення цін на нафту по всьому світу.

"Сподіваюся, що ОПЕК збереже потоки нафти, як вони є, без обмежень. Світ не хоче бачити і йому не потрібні більш високі ціни на нафту!" - написав він.

Зазначимо, що президент США про це написав перед сьогоднішнім засіданням ОПЕК у Відні, присвяченому питанню скорочення видобутку.

Нагадаємо, країни ОПЕК і виробники, які не входять в картель, планують укласти угоду про скорочення видобутку нафти як мінімум на 1,3 млн барелів на добу.

Члени ОПЕК сьогодні зберуться у Відні, а в п'ятницю проведуть переговори з іншими нефтепроизводителями, в тому числі з Росією, на тлі зниження цін на нафту, викликане слабкістю глобальної економіки і турботою про перенасичення ринку, головним чином через зростання видобутку в США.

Як повідомляло РБК-Україна, Катар виходить з Організації країн-експортерів нафти з 1 січня 2019 року.

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