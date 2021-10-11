Нафта дорожчає на тлі розростання світової енергокризи

У понеділок, 11 жовтня, ціни на нафту знову зросли, збільшивши темпи зростання останніх кілька тижнів. Енергетична криза, що охопила великі економіки, не показує ніяких ознак ослаблення на тлі підйому економічної активності і обмеження поставок з боку основних виробників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Нафта Brent подорожчала 1,5% до 83,59 доларів після зростання майже на 4% минулого тижня. Нафта WTI подорожчала на 1,8%, до 80,81 доларів за барель, найвищого рівня з кінця 2014 року. У п'ятницю ціна на нафту в США зросла на 4,6%.

Ціни зросли, оскільки все більше вакцинованих груп населення виходить з карантину, що сприяє пожвавленню економічної активності: нафта марки Brent зростає протягом п'яти тижнів, а нафта США - сім тижнів.

Ціни на вугілля та газ також зростали, коли економіка відновилася, що зробило нафту більш привабливою як паливо для виробництва електроенергії, що підштовхнуло ринки сирої нафти до зростання.

В Індії в деяких штатах спостерігається відключення електроенергії через брак вугілля, в той час як в Китаї уряд наказав шахтарям збільшити видобуток вугілля через зростання цін на електроенергію.

Енергетична криза, що охопила світ, підвищує ймовірність важких північних зим у міру зростання попиту на опалення.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзники (ОПЕК+), минулого тижня вирішили підтримувати стійке і поступове зростання видобутку. Пізніше цього тижня ОПЕК опублікує свій щомісячний звіт про нафту.

"Ринок проявить інтерес до того, які зміни в попиті відбудуться, враховуючи очікування зростання попиту через перехід з газу на нафту",- йдеться в повідомленні ING Economics.