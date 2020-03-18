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Ціни на нафту впали нижче 27 доларів вперше за 17 років

Новини » Фінансова криза 2020     18.03.2020 - 15:51
Ціни на нафту впали нижче 27 доларів вперше за 17 років
Ілюстративне фото (pixabay.com/Bru-nO)

Востаннє ціни на нафту були на цьому рівні у вересні 2003

Ціни на нафту північноморської марки Brent під час торгів 18 квітня впали нижче 27 доларів вперше за 17 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі ICE.

Станом на 15:29 за київським часом ціни на нафту Brent торгувалися на позначці 26,68 долара за барель. Це є мінімальними з вересня 2003 року значеннями.

При цьому ціни на травневі ф'ючерси нафти марки WTI впали до позначки 24,44 долара за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський фондовий ринок виріс після історичного обвалу, який нівелював зростання індексу Dow Jones за час президентства Дональда Трампа. Ринки як і ціни на нафту падають на тлі пандемії коронавірусу в світі і цінових війн на нафтовому ринку.

Сьогодні стало відомо, що один з найбільших виробників нафти в світі Саудівська Аравія G20 скликає через пандемію коронавірусу. Зустріч має відбутися наступного тижня в форматі відеоконференції. Під час саміту планується розробка спільних дій для протидії наслідків пандемії коронавірусу.

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