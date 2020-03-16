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Ціни на нафту впали нижче 30 доларів вперше з лютого 2016

Новини » Фінансова криза 2020     16.03.2020 - 16:11
Ціни на нафту впали нижче 30 доларів вперше з лютого 2016
Ілюстративне фото (statoil.com)

Нафта подешевшала за день майже на 13%

Ціни на нафту північноморської марки Brent впали нижче 30 доларів за барель вперше з лютого 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

Зокрема, станом на 15:31 за київським часом ціна нафти Brent опустилася до 29,55 долара за барель. Це на 12,7% нижче показника попередньої торгової сесії. При цьому ціна травневого ф'ючерсу на нафту марки WTI знизилася на 10,75% - до 28,32 долара за барель.

Зазначимо, падіння цін на нафту триває на тлі побоювань уповільнення зростання світової економіки, а також падіння попиту разом із зростаючим видобутком сировини. Крім того, негативно на настрої інвесторів вплинула макроекономічна статистика.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економіка Китаю показала рекордне падіння через коронавірус. Зокрема, обсяг промислового виробництва в країні за підсумками січня-лютого 2020 року скоротився на 13,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, Фондовий ринок США відкрився обвалом після зниження ставки ФРС. Зокрема, індекс S&P 500 впав на 8% на відкритті торгів, що призвело до автоматичної 15-хвилинної зупинки трьох основних індексів Уолл-стріт.

Ціни на нафту впали до чотирирічного мінімуму
Новини України Brentнефтьцены
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