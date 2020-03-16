Індекс Dow Jones впав ще на 10%, розгубивши все зростання за президентство Трампа

Ілюстративне фото (www.stoxx.com)

Тільки за один день ринки втратили 2 трлн доларів капіталізації

Фондові індекси США в понеділок, 16 березня, падають приблизно на 10%, компанії S&P 500 втратили в ціні більше 2 трлн доларів за перші кілька хвилин торгів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Торги по трьом основним фондовим індексам США були зупинені на 15 хвилин на відкритті, після того як індекс S&P 500 впав на 8%. Це вже третя така пауза за шість днів

Після відновлення торгів індекс Dow Jones знизився на 2326,15 пунктів, або на 10,03%, до 20 859,47 пунктів, а індекс S&P 500 впав на 263,50 пунктів, або на 9,72%, до 2447,52 пунктів. Індекс Nasdaq Composite знизився на 747,03 пунктів, або на 9,49%, до 7 127,84.

Ще одне падіння Dow Jones на 1000 пунктів приведе до зниження індексу до рівня, який спостерігався до президентства Дональда Трампа.

Різке зниження процентних ставок Федеральною резервною системою майже до нуля тільки посилило тривогу, в той час як трейдери турбуються про те, що пандемія паралізує ланцюжки поставок і стискає фінанси компаній.

"Ринки налякані надзвичайною ситуацією, коли центральні банки втручаються і додають мільярди доларів ліквідності", - сказав Пітер Карділло, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив низку рекомендацій, які можуть допомогти країнам у боротьбі з економічною кризою, що розгортається через пандемію коронавірусу. Як зазначила глава МВФ Крісталіна Георгієва, необхідність скоординованих і синхронізованих глобальних фінансових стимулів з кожною годиною стає все сильніше.

Зазначимо, Федеральна резервна система (ФРС) США увечері 15 березня оприлюднила рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%. ФРС пообіцяла сотні мільярдів доларів на покупку активів, заявивши, що епідемія справила "глибокий" вплив на економіку.