ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ціна на нафту Brent впала на понад 7%

Новини » Енергетика     06.04.2020 - 20:00
Ціна на нафту Brent впала на понад 7%
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Падіння пов'язане з очікуванням зустрічі ОПЕК +

Ціна на нафту марки Brent впала на 7,2% за станом на вечір. Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

Зокрема, вартість найближчого ф'ючерсу на нафту цієї марки знизилася до 32,43 долара за барель.

Падіння цін відбулося на тлі новини про перенесення екстреної зустрічі найбільших виробників нафти. Так, спочатку відеоконференція міністрів країн ОПЕК+ була запланована на 6 квітня, проте екстрений саміт був перенесений з технічних причин. Зустріч найбільших виробників нафти ініціювала Саудівська Аравія, яка є найбільшим виробником серед країн, що входять в ОПЕК.

Варто відзначити, що група ОПЕК+ працює над угодою про скорочення загального обсягу видобутку приблизно на 10% від світових поставок або на 10 млн барелів на день.

Нагадаємо, сьогодні вранці ціни на нафту знизилися після того, як Саудівська Аравія і Росія відклали зустріч, на якій обговорять скорочення виробництва. Повідомлялося, що нафта марки Brent впала на 1,9% до 33,45 доларів за барель, нафта WTI подешевшала на 3,5%, до 27,35 доларів за барель.

Як писало РБК-Україна, ціни на нафту 3 квітня продемонстрували зростання на тлі зростаючих надій на нову глобальну угоду зі скорочення світових поставок нафти. Ціни на нафту марки Brent виросли 8,9% до 33,4 доларів за барель після зростання на 21% у четвер, а ф'ючерси на WTI подорожчали на 4,4% після зростання на 24,7% у четвер.

Ціни на нафту знижуються після перенесення зустрічі ОПЕК+ Країни ОПЕК+ відклали екстрений саміт для скорочення видобутку, - Reuters
Новини України нефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся