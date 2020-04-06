Ціни на нафту знижуються після перенесення зустрічі ОПЕК+

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Скорочення на 10 млн барелів може виявитися занадто мало, навіть якщо виробникам вдасться домовитися

Ціни на нафту знизилися в понеділок, 6 квітня, після того, як Саудівська Аравія і Росія відклали зустріч, на якій обговорять скорочення виробництва, що може частково зменшити надлишкову пропозицію на світових ринках в умовах падіння світового попиту через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent впала на 1,9% до 33,45 доларів за барель, нафта WTI подешевшала на 3,5%, до 27,35 доларів за барель.

В кінці минулого тижня ціни різко зросли, причому ф'ючерси Brent і WTI показали рекордний відсотковий приріст за тиждень в надійний на те, що ОПЕК і її союзники укладуть угоду про скорочення постачань нафти не менше ніж на 10 млн барелів на добу.

Спочатку Саудівська Аравія і Росія повинні були зустрітися у понеділок, аби обговорити скорочення виробництва, але тепер зустріч перенесено на 9 квітня, після того як вони звинуватили один одного в зриві переговорів у березні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він введе тарифи на імпорт сирої нафти, якщо йому буде необхідно захистити американських енергетиків від падіння цін на нафту, яке посилилося в результаті ціною війни між Росією і Саудівською Аравією за частку на ринку.

Ціни на нафту показали в березні рекордне падіння за всю історію спостережень, оскільки пандемія коронавірусу призвела до зниження попиту на ринку, наповненому поставками.

Аналітики ANZ і Citi попереджають, що скорочення виробництва може бути занадто мало і воно відбудеться занадто пізно, щоб підтримати ціни на нафту.

У Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що запаси нафти у другому кварталі 2020 року будуть зростати на 15 млн барелів на добу, навіть при скороченні видобутку на 10 млн барелів на добу.

Як повідомляло РБК-Украна, ціни на нафту у п'ятницю, 3 квітня відновили зростання на тлі зростаючих надій на нову глобальну угоду щодо скорочення світових поставок нафти. Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 8,9% до 33,4 доларів за барель після зростання на 21% в четвер. Ф'ючерси на WTI подорожчали на 4,4% після зростання на 24,7% в четвер.