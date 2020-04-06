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Цена на нефть Brent упала на свыше 7%

Новости » Энергетика     06.04.2020 - 20:00
Цена на нефть Brent упала на свыше 7%
Фото: добыча нефти (OilNow)

Падение связано с ожиданием встречи ОПЕК+

Цена на нефть марки Brent упала на 7,2% по состоянию на вечер. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

В частности, стоимость ближайшего фьючерса на нефть этой марки снизилась до 32,43 доллара за баррель.

Падение цен произошло на фоне новости о переносе экстренной встречи крупнейших производителей нефти. Так, первоначально видеоконференция министров стран ОПЕК+ была запланирована на 6 апреля, однако экстренный саммит был перенесен по техническим причинам. Встречу крупнейших производителей нефти инициировала Саудовская Аравия, которая является крупнейшим производителем среди стран, входящих в ОПЕК.

Стоит отметить, что группа ОПЕК+ работает над соглашением о сокращении общего объема добычи примерно на 10% от мировых поставок или на 10 млн баррелей в день.

Напомним, сегодня утром цены на нефть снизились после того, как Саудовская Аравия и Россия отложили встречу, на которой обсудят сокращение производства. Сообщалось, что нефть марки Brent упала на 1,9% до 33,45 долларов за баррель, нефть WTI подешевела на 3,5%, до 27,35 долларов за баррель.

Как писало РБК-Украина, цены на нефть 3 апреля продемонстрировали рост на фоне растущих надежд на новое глобальное соглашение по сокращению мировых поставок нефти. Цены на нефть марки Brent выросли 8,9% до 33,4 долларов за баррель после роста на 21% в четверг, а фьючерсы на WTI подорожали на 4,4% после роста на 24,7% в четверг.

Цены на нефть падают после переноса встречи ОПЕК+ Страны ОПЕК+ отложили экстренный саммит для сокращения добычи, - Reuters
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