Ціна імпортного газу зросла до максимуму за два роки

Раніше Державна митна служба України оприлюднила дані щодо вартості імпортного газу у квітні, вперше вказавши її за кВт*год, а не за тисячу кубометрів, як раніше. За даними митників, середня ціна становила 675,2765 грн./тис. кВт*год або 24,1527 доларів/тис. кВт*год.

Таким чином, нові дані дозволяють коректно порівняти квітневу ціну з ціною за березень. Вартість зросла за місяць на 22,5% у доларах та на 23,3% у гривнях.

Вартість імпортного газу піднялася до максимуму за два роки. Вище ціна була тільки у березні 2019 року - 263,1341 доларів за тисячу кубометрів.