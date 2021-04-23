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Ціни на газ влітку будуть вдвічі вищими, ніж минулого року, - НБУ

Новость на русском → Україна, П'ятниця 23 квітня 2021 10:47
Ціни на газ влітку будуть вдвічі вищими, ніж минулого року, - НБУ Фото: газ буде удвічі дорожчим, ніж минулого року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа. Очікується, що тарифи на ЖКП також зростатимуть.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України (квітень 2021 року).

Як зазначається в огляді, за підсумками 2021 року ціна газу буде близькою до минулорічної завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах протягом року та посиленню конкуренції на внутрішньому ринку.

"Проте тарифи на опалення та гаряче водопостачання будуть підвищуватись, оскільки вони не коригувались у 2020 році, незважаючи на подорожчання газу та зростання витрат на оплату праці", - йдеться в документі.

Нагадаємо, ціна імпортного газу впала до мінімуму у червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона зростала та досягла максимуму у 250 доларів на початку 2021 року. У березні ціна знову впала до 210 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, середня ціна природного газу для побутових споживачів у другому півріччі 2020 року зросла на 60% до 8 519,7 грн (з ПДВ та з урахуванням тарифів на транспортування і розподіл) за 1 тис. куб. м. Ціна газу для побутових споживачів виявилася на 40% вище, ніж для непобутових.

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