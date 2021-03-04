ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Митниця назвала середню ціну імпортного газу за останній місяць

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 18:08
Митниця назвала середню ціну імпортного газу за останній місяць Фото: газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня митна вартість імпортного природного газу в лютому 2021 року склала 6945,8 гривень за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу 249,3 доларів.

Про це повідомляється на сайт Міністерства економіки з посиланням на лист Державної митної служби України.

Таким чином, ціна газу в лютому знизилася на -1,4% у гривневому еквіваленті (з 7044,9 гривень) і на 0,3% в доларовому еквіваленті (з 250,1 доларів).

Митниця назвала середню ціну імпортного газу за останній місяць

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу у грудні 2020 року склала 5702,8 грн за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 202,5 доларів. Порівняно з груднем 2019 року ціна імпортного газу зросла на 38,1% у гривневому еквіваленті (з 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів) на 14,6% у доларовому еквіваленті (з 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів).

За даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2020 рік зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ - на 56,3%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Ціна на газ митниця
NEWS
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"