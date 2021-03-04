Митниця назвала середню ціну імпортного газу за останній місяць

Середня митна вартість імпортного природного газу в лютому 2021 року склала 6945,8 гривень за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу 249,3 доларів.

Про це повідомляється на сайт Міністерства економіки з посиланням на лист Державної митної служби України.

Таким чином, ціна газу в лютому знизилася на -1,4% у гривневому еквіваленті (з 7044,9 гривень) і на 0,3% в доларовому еквіваленті (з 250,1 доларів).

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу у грудні 2020 року склала 5702,8 грн за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 202,5 доларів. Порівняно з груднем 2019 року ціна імпортного газу зросла на 38,1% у гривневому еквіваленті (з 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів) на 14,6% у доларовому еквіваленті (з 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів).

За даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2020 рік зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ - на 56,3%.