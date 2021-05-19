Цена импортного газа выросла до максимума за два года

Ранее Государственная таможенная служба Украины обнародовала данные о стоимости импортного газа в апреле, впервые указав ее за кВт*ч, а не за тысячу кубометров, как раньше. По данным таможенников, средняя цена составила 675,2765 грн./тыс. кВт*ч или 24,1527 долларов/тыс. кВт*ч.

Таким образом, новые данные позволяют корректно сравнить апрельскую цену с ценой за март. Стоимость выросла за месяц на 22,5% в долларах и на 23,3% в гривнах.

Стоимость импортного газа поднялась до максимума за два года. Выше цена только в марте 2019 года - 263,1341 долларов за тысячу кубометров.