Ціна імпортного газу зросла до максимуму за два роки
Державна податкова служба України оприлюднила середню вартість імпортного газу за квітень 2021 року. Вартість газу становила 7178,2714 гривень або 256,7565 доларів за 1 тисячу кубометрів (675,2765 грн за 1 тис. кВт*год або 24,1527 доларів з 1 тис. кВт*год).
Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.
Раніше Державна митна служба України оприлюднила дані щодо вартості імпортного газу у квітні, вперше вказавши її за кВт*год, а не за тисячу кубометрів, як раніше. За даними митників, середня ціна становила 675,2765 грн./тис. кВт*год або 24,1527 доларів/тис. кВт*год.
Таким чином, нові дані дозволяють коректно порівняти квітневу ціну з ціною за березень. Вартість зросла за місяць на 22,5% у доларах та на 23,3% у гривнях.
Вартість імпортного газу піднялася до максимуму за два роки. Вище ціна була тільки у березні 2019 року - 263,1341 доларів за тисячу кубометрів.
Нагадаємо, ціна імпортного газу впала до мінімуму у червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона зростала та досягла максимуму у 250 доларів на початку 2021 року.
За даними Держмитслужби, середня митна вартість імпортного природного газу у березні 2021 року склала 5820,6 гривень за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 209,7 доларів.
За прогнозом НБУ, влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа.