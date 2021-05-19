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Ціна імпортного газу зросла до максимуму за два роки

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Україна, Середа 19 травня 2021 11:21
Ціна імпортного газу зросла до максимуму за два роки Фото: Ціна імпортного газу зросла до максимуму з березня 2019 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна податкова служба України оприлюднила середню вартість імпортного газу за квітень 2021 року. Вартість газу становила 7178,2714 гривень або 256,7565 доларів за 1 тисячу кубометрів (675,2765 грн за 1 тис. кВт*год або 24,1527 доларів з 1 тис. кВт*год).

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Раніше Державна митна служба України оприлюднила дані щодо вартості імпортного газу у квітні, вперше вказавши її за кВт*год, а не за тисячу кубометрів, як раніше. За даними митників, середня ціна становила 675,2765 грн./тис. кВт*год або 24,1527 доларів/тис. кВт*год.

Таким чином, нові дані дозволяють коректно порівняти квітневу ціну з ціною за березень. Вартість зросла за місяць на 22,5% у доларах та на 23,3% у гривнях.

Вартість імпортного газу піднялася до максимуму за два роки. Вище ціна була тільки у березні 2019 року - 263,1341 доларів за тисячу кубометрів.

Ціна імпортного газу зросла до максимуму за два роки

Нагадаємо, ціна імпортного газу впала до мінімуму у червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона зростала та досягла максимуму у 250 доларів на початку 2021 року.

За даними Держмитслужби, середня митна вартість імпортного природного газу у березні 2021 року склала 5820,6 гривень за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 209,7 доларів.

За прогнозом НБУ, влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа.

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