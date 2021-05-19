Цена импортного газа выросла до максимума за два года

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю стоимость импортного газа за апрель 2021 года. Стоимость газа составляла 7178,2714 гривен или 256,7565 долларов за 1 тысячу кубометров (675,2765 грн за 1 тыс. кВт*ч или 24,1527 долларов из 1 тыс. кВт*ч).

Об этом сообщается на сайте Минэкономики .

Ранее Государственная таможенная служба Украины обнародовала данные о стоимости импортного газа в апреле, впервые указав ее за кВт*ч, а не за тысячу кубометров, как раньше. По данным таможенников, средняя цена составила 675,2765 грн./тыс. кВт*ч или 24,1527 долларов/тыс. кВт*ч.

Таким образом, новые данные позволяют корректно сравнить апрельскую цену с ценой за март. Стоимость выросла за месяц на 22,5% в долларах и на 23,3% в гривнах.

Стоимость импортного газа поднялась до максимума за два года. Выше цена только в марте 2019 года - 263,1341 долларов за тысячу кубометров.