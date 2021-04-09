Ціна імпортного газу за останній місяць різко знизилася

Середня митна вартість імпортного природного газу у березні 2021 року склала 5820,6 гривень за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 209,7 доларів.

Про це повідомляється на сайте Міністерства економіки.

Таким чином, ціна газу за березень знизилася на 15,9% в гривневому еквіваленті (з 6945,8 гривень) і на 16,2% в доларовому еквіваленті (з 249,3 доларів).

У порівнянні з груднем 2020 року ціна імпортного газу зросла 3,6%% в гривневому еквіваленті (з 5702,8 гривень за 1 тисячу кубометрів) та на 23,5% в доларовому еквіваленті (з 202,5 доларів за 1 тисячу кубометрів).