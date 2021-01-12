Ціна імпортного газу перевищила 200 доларів

Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)

У доларах газ подорожчав за рік на 15%, у гривнях - майже на 40%

Середня митна вартість імпортного природного газу в грудні 2020 року склала 5702,8 грн за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 202,5 доларів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Таким чином, у порівнянні з листопадом 2020 року ціна імпортного газу зросла на 10,5% у гривневому еквіваленті (з 5161,5 грн за 1 тисячу кубометрів) і на 10,9% в доларовому еквіваленті (з 182,5 доларів за 1 тисячу кубометрів).

При цьому у порівнянні з груднем 2019 року ціна імпортного газу зросла на 38,1% у гривневому еквіваленті (з 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів) на 14,6% у доларовому еквіваленті (з 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів).

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні в грудні 2019 року склала 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів. У порівнянні з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%. У доларах ціна газу в грудні склав 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 46,3% менше, ніж рік тому.

За даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні по 2020 рік зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ - на 56,3%.