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Цена импортного газа за последний месяц резко снизилась

Автор: Александр Белоус

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в марте 2021 года составила 5820,6 гривен за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 209,7 долларов.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.

Таким образом, цена газа за март снизилась на 15,9% в гривневом эквиваленте (с 6945,8 гривен) и на 16,2% в долларовом эквиваленте (с 249,3 долларов).

По сравнению с декабрем 2020 года цена импортного газа выросла 3,6%% в гривневом эквиваленте (с 5702,8 гривен за 1 тысячу кубометров) и на 23,5% в долларовом эквиваленте (с 202,5 долларов за 1 тысячу кубометров).

Как сообщало РБК-Украина, средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года выросла на 60% до 8 519,7 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м. Цена газа для бытовых потребителей оказалась на 40% выше, чем для небытовых.

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в декабре 2020 года составила 5702,8 гривен за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 202,5 долларов. По сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа выросла на 38,1% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 гривен за 1 тысячу кубометров) на 14,6% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров).

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Новости Украины ценыЦена на газ
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