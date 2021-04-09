Цена импортного газа за последний месяц резко снизилась

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в марте 2021 года составила 5820,6 гривен за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 209,7 долларов.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.

Таким образом, цена газа за март снизилась на 15,9% в гривневом эквиваленте (с 6945,8 гривен) и на 16,2% в долларовом эквиваленте (с 249,3 долларов).

По сравнению с декабрем 2020 года цена импортного газа выросла 3,6%% в гривневом эквиваленте (с 5702,8 гривен за 1 тысячу кубометров) и на 23,5% в долларовом эквиваленте (с 202,5 долларов за 1 тысячу кубометров).