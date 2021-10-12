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Ціна імпортного газу за місяць зросла ще на чверть

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Україна, Вівторок 12 жовтня 2021 11:33
Ціна імпортного газу за місяць зросла ще на чверть Фото: ціна імпортного газу досягла 540 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна податкова служба України оприлюднила середню митну вартість імпортного природного газу в період з 1 по 30 вересня 2021 року. Ціна склала 14480,5 гривень або 543,1 доларів за 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті Мінекономіки.

Таким чином, в порівнянні з серпнем ціна зросла на 26,6% в гривневому еквіваленті і на 26,9% в доларовому.

У порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 153,9% в гривнях і на 168,2% в доларах.

Ціна імпортного газу за місяць зросла ще на чверть

Нагадавши, ціна імпортного газу впала до мінімуму в червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона зростала і досягла 250 доларів на початку 2021 року.

У вересні на європейських біржах ціна газу піднялася до 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Базовий сценарій економічного і соціального розвитку України передбачає середньорічну ціну імпортного газу у 2022 році на рівні 220 доларів за тисячу кубометрів. Це значно нижче, ніж поточні ціни.

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