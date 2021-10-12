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Цена импортного газа за месяц выросла еще на четверть

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Украина, Вторник 12 октября 2021 11:33
Цена импортного газа за месяц выросла еще на четверть Фото: Цена импортного газа достигла 540 долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа в период с 1 по 30 сентября 2021 года. Цена составила 14480,5 гривен или 543,1 долларов за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Минэкономики.

Таким образом, по сравнению с августом цена выросла на 26,6% в гривневом эквиваленте и на 26,9% в долларовом.

По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 153,9% в гривнах и на 168,2% в долларах.

Цена импортного газа за месяц выросла еще на четверть

Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла 250 долларов в начале 2021 года.

В сентябре на европейских биржах цена газа поднялась до 1000 долларов за тысячу кубометров.

Базовый сценарий экономического и социального развития Украины предусматривает среднегодовую цену импортного газа в 2022 году на уровне 220 долларов за тысячу кубометров. Это значительно ниже, чем текущие цены.

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