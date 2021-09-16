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В уряді спрогнозували ціну імпортного газу у 2022 році

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Україна, Четвер 16 вересня 2021 15:19
В уряді спрогнозували ціну імпортного газу у 2022 році Фото: в уряді прогнозують падіння цін на імпортний газ до 220 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Базовий сценарій економічного і соціального розвитку України передбачає середньорічну ціну імпортного газу у 2022 році на рівні 220 доларів за тисячу кубометрів. Це значно нижче, ніж поточні ціни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на додаток до пояснювальної записки до проекту державного бюджету на 2022 рік (законопроект №6000).

За розрахунками Мінекономіки, середньорічна ціна на нафту марки Brent становитиме 65 доларів.

Водночас, за прогнозом, ціни на український експорт будуть змінюватися різноспрямовано. Ціни на базові метали впадуть на 6,6%, на залізні руди - на 25,9%. Ціни на зерно та добрива зростуть приблизно на 1%.

В уряді спрогнозували ціну імпортного газу у 2022 році

Нагадаємо, вартість імпортного природний газ в Україні в серпні досягла 427,9 доларів за 1 тис. кубометрів.

Таким чином, порівняно з липнем ціна зросла на 19,7%, порівняно з груднем минулого року на 111,3%.

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