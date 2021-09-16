В уряді спрогнозували ціну імпортного газу у 2022 році

Фото: в уряді прогнозують падіння цін на імпортний газ до 220 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Базовий сценарій економічного і соціального розвитку України передбачає середньорічну ціну імпортного газу у 2022 році на рівні 220 доларів за тисячу кубометрів. Це значно нижче, ніж поточні ціни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на додаток до пояснювальної записки до проекту державного бюджету на 2022 рік (законопроект №6000).

За розрахунками Мінекономіки, середньорічна ціна на нафту марки Brent становитиме 65 доларів. Водночас, за прогнозом, ціни на український експорт будуть змінюватися різноспрямовано. Ціни на базові метали впадуть на 6,6%, на залізні руди - на 25,9%. Ціни на зерно та добрива зростуть приблизно на 1%.