Ціна на газ в Європі перевищила 1000 доларів за тисячу кубометрів

Ціна газу в Європі на торгах 23 лютого перевищила 1000 доларів за тисячу кубометрів. З початку дня зростання котирувань склало більш як 7%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.
Котирування газового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах з постачанням в березні зросла до 1 003 доларів за тисячу кубічних метрів (85,48 євро за МВт/год). З початку торгів зростання вартості газу перевищило 7%.
Нагадаємо, Німеччина вирішила призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" після визнання Росією так званих Донецької та Луганської "народних республік".
Після цього заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що це рішення Німеччини призведе до зростання цін на газ в Європі і європейці скоро платитимуть 2000 євро за тисячу кубометрів.