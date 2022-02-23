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Цена на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров

Автор: Дмитрий Кузнецов

Цена газа в Европе на торгах 23 февраля превысила 1000 долларов за тысячу кубометров. С начала дня рост котировок составил более 7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Котировки газового фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в марте выросла до 1 003 долларов за тысячу кубических метров (85,48 евро за МВт/ч). С начала торгов рост стоимости газа превысил 7%.

Напомним, Германия решила приостановить сертификацию газопровода "Северный поток-2" после признания Россией так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

После этого замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что это решение Германии приведет к росту цен на газ в Европе и европейцы скоро будут платить 2000 евро за тысячу кубометров.

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ЕвропаЦена на газ