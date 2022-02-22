Газ буде по 2000 Євро: у РФ відреагували на зупинку сертифікації "Північного потоку-2"
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що рішення Німеччини зупинити сертифікацію "Північного потоку-2" призведе до зростання цін на газ в Європі. За його словами, європейці скоро платитимуть 2000 євро за кубометр блакитного палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Медведєва.
Він нагадав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".
"Ну що ж. Ласкаво просимо в новий світ, в якому вже скоро європейці будуть платити 2000 євро за тисячу кубів газу!"- заявив Медведєв.
Нагадаємо, після визнання Росією так званих "ЛДНР" Німеччина вирішила призупинити сертифікацію "Північного потоку-2".
Відзначити, НАК "Нафтогаз України" схвалив це рішення уряду Німеччини.