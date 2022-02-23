ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ціна на газ в Європі перевищила 1000 доларів за тисячу кубометрів

Новость на русском →
Лондон, Середа 23 лютого 2022 15:20
Ціна на газ в Європі перевищила 1000 доларів за тисячу кубометрів Фото: ціна на газ в Європі перевищила 1000 доларів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ціна газу в Європі на торгах 23 лютого перевищила 1000 доларів за тисячу кубометрів. З початку дня зростання котирувань склало більш як 7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

Котирування газового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах з постачанням в березні зросла до 1 003 доларів за тисячу кубічних метрів (85,48 євро за МВт/год). З початку торгів зростання вартості газу перевищило 7%.

Ціна на газ в Європі перевищила 1000 доларів за тисячу кубометрів

Нагадаємо, Німеччина вирішила призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" після визнання Росією так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Після цього заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що це рішення Німеччини призведе до зростання цін на газ в Європі і європейці скоро платитимуть 2000 євро за тисячу кубометрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Європа Ціна на газ
NEWS
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна