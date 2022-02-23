Ціна на газ в Європі перевищила 1000 доларів за тисячу кубометрів

Фото: ціна на газ в Європі перевищила 1000 доларів (Getty Images)

Ціна газу в Європі на торгах 23 лютого перевищила 1000 доларів за тисячу кубометрів. З початку дня зростання котирувань склало більш як 7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

Котирування газового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах з постачанням в березні зросла до 1 003 доларів за тисячу кубічних метрів (85,48 євро за МВт/год). З початку торгів зростання вартості газу перевищило 7%.