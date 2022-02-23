Цена на газ в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров

Фото: цена на газ в Европе превысила 1000 долларов (Getty Images)

Цена газа в Европе на торгах 23 февраля превысила 1000 долларов за тысячу кубометров. С начала дня рост котировок составил более 7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Котировки газового фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в марте выросла до 1 003 долларов за тысячу кубических метров (85,48 евро за МВт/ч). С начала торгов рост стоимости газа превысил 7%.