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Ціна на газ в Європі оновила рекорд, перевищивши 1400 доларів за тисячу кубометрів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Ціна на газ в Європі оновила рекорд. Вартість ф'ючерсу на Лондонській біржі сьогодні наблизилася до 1430 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

Ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах в ході торгів склала 1427 доларів за тисячу кубометрів, або 118,4 євро за МВт/год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро за МВт/год).

Нагадаємо, сьогодні вранці ціна ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах перевищила 1200 доларів за тисячу кубів.

Як повідомляло РБК-Україна, до обіду ціна газу в Європі досягла нового рекордного значення - 1350 доларів за тисячу кубометрів.

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ЄвропаЦіна на газ