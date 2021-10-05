Ціна на газ в Європі оновила рекорд, перевищивши 1400 доларів за тисячу кубометрів

Ціна на газ в Європі оновила рекорд. Вартість ф'ючерсу на Лондонській біржі сьогодні наблизилася до 1430 доларів за тисячу кубометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.
Ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах в ході торгів склала 1427 доларів за тисячу кубометрів, або 118,4 євро за МВт/год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро за МВт/год).
Нагадаємо, сьогодні вранці ціна ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах перевищила 1200 доларів за тисячу кубів.
Як повідомляло РБК-Україна, до обіду ціна газу в Європі досягла нового рекордного значення - 1350 доларів за тисячу кубометрів.