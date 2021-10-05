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Новий рекорд. Ціна на газ в Європі досягла 1350 доларів

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Вівторок 05 жовтня 2021 15:23
Новий рекорд. Ціна на газ в Європі досягла 1350 доларів Фото: ціна на газ в Європі встановила новий рекорд (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Ціна на газ в Європі досягла нового рекордного значення. Ціна ф'ючерсу на газ в Європі сьогодні перевищила 1350 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE.

Ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах в ході торгів склала 1354 доларів за тисячу кубометрів, або 112 євро за МВт/год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро за МВт/год).

Нагадаємо, вчора ціна газу в Європі різко знизилася на тлі новин про заповнення першої нитки "Північного потоку-2". Однак вже сьогодні зранку ціна на газ знову почала рости.

Як писало РБК-Україна, вранці ціна ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах перевищила 1200 доларів за тисячу кубів.

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Ціна на газ Європа
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