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Цена на газ в Европе обновила рекорд, превысив 1400 долларов за тысячу кубометров

Автор: Дмитрий Кузнецов

Цена на газ в Европе обновила рекорд. Стоимость фьючерса на Лондонской бирже сегодня приблизилась к 1430 долларам за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов составила 1427 долларов за тысячу кубометров, или 118,4 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Напомним, сегодня утром цена фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила 1200 долларов за тысячу кубов.

Как сообщало РБК-Украина, к обеду цена газа в Европе достигла нового рекордного значения - 1350 долларов за тысячу кубометров.

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ЕвропаЦена на газ