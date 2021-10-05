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Ціна на газ в Європі перевищила рекордні 1200 доларів

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Вівторок 05 жовтня 2021 09:45
Ціна на газ в Європі перевищила рекордні 1200 доларів Фото: ціна на газ в Європі перевищила рекордні 1200 доларів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи встановила черговий рекорд. Вперше за всю історію вона перевищила 1200 доларів за тисячу кубів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE.

Так, в ході торгів вартість листопадного ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах, буквально через декілька хвилин після відкриття сьогоднішніх торгів, перевищила рекордні 1200 доларів за тисячу кубометрів, показавши максимум у 1228,8 долара.

Варто зазначити, що ще вчора ціна газу в Європі різко знизилася на тлі новин про заповнення першої нитки "Північного потоку-2".

Так, ціни ф'ючерсів на газ опускалися на 70 доларів - до 1124 доларів за тисячу кубометрів.

Після чого на торгах пройшла корекція і зниження котирувань сповільнилося до 40 доларів і вже ввечері вартість ф'ючерсу становила 1160 доларів за тисячу кубометрів.

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Ціна на газ Європа
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