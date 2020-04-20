Ціна на нафту WTI впала до нуля

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на американську нафту WTI впали до мінімальної позначки більш ніж за 30 років

Ціна на нафту марки WTI впала на 99,98%, до 00,00 доларів за барель станом на 20:56. Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

Ціни на американську нафту WTI впали до мінімальної позначки більш ніж за 30 років. Попит на сировину різко знизився у всьому світі після введення карантинних заходів, прийнятих з метою зупинити поширення коронавіруса.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 16 квітня представив план поетапного зняття карантину в країні, введеного через поширення коронавіруса. За словами Трампа, припинення всього суспільного життя на національному рівні не може бути довгостроковим рішенням, і країна готова до "відкриття".

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує падіння попиту на нафту у квітні 2020 року на 29 млн барелів на добу в зв'язку обмежувальними заходами, прийнятими в світі з-за пандемії коронавіруса.