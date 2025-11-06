Цементная отрасль призывает государство поддержать "Укрзализныцю" бюджетно, а не за счет бизнеса

Повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" может иметь серьезные последствия для экономики и промышленности Украины.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявила Людмила Крипка, исполнительный директор ассоциации "Укрцемент", комментируя инициативу компании увеличить тарифы на 37%.
По ее словам, две трети производимого цемента в Украине перевозится по железной дороге, поэтому любое повышение тарифов болезненно сказывается на всей цепи: оно заставит производителей повышать цены на свою продукцию, что снизит спрос, сократит объемы производства и, как следствие, приведет к снижению перевозок и поступлений в бюджет.
"Предложенное повышение нельзя считать сбалансированным решением. Это однобокая политика, которая уже показала негативные последствия в прошлом", - подчеркнула Крипка.
Она также привела оценки ГП "Укрпромвнешэкспертиза", которое провело анализ последствий повышения тарифов на 37%.
По их данным, это может повлечь за собой сокращение ВВП почти на 100 млрд грн, потерю валютной выручки на 98 млрд грн, уменьшение бюджетных поступлений более чем на 36 млрд грн и ликвидацию не менее 76 тысяч рабочих мест, из которых 26 тысяч - в промышленности.
Крипка подчеркнула, что "Укрзализныця" играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности государства и поддержке критической инфраструктуры, поэтому финансовая поддержка компании из госбюджета была бы логическим решением - как это делают в развитых странах.
"У нас нет компетенции решать проблемы "Укрзализныци". Но мы видим их ежедневную работу. Бюджетная поддержка в этот тяжелый период позволила бы компенсировать расходы на оборону и гуманитарные нужды", - отметила она.
Также в ассоциации предлагают открыть рынок железнодорожных перевозок для частных операторов - это, по мнению "Укрцемента", повысит эффективность, улучшит качество услуг и снизит финансовое давление на предприятия.
Напомним, в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки почти на 40%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок, которые в этом году по прогнозам достигнут 25 млрд грн.
Со своей стороны Европейская Бизнес Ассоциация и Американская Торговая Палата обращались к правительству с просьбой заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного переложения этих убытков на грузоотправителей.
В частности, в EBA подчеркнули, что нынешняя система финансирования через кросс-субсидирование противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность украинских грузовладельцев.