Цементная отрасль призывает государство поддержать "Укрзализныцю" бюджетно, а не за счет бизнеса

По ее словам, две трети производимого цемента в Украине перевозится по железной дороге, поэтому любое повышение тарифов болезненно сказывается на всей цепи: оно заставит производителей повышать цены на свою продукцию, что снизит спрос, сократит объемы производства и, как следствие, приведет к снижению перевозок и поступлений в бюджет.

"Предложенное повышение нельзя считать сбалансированным решением. Это однобокая политика, которая уже показала негативные последствия в прошлом", - подчеркнула Крипка.

Она также привела оценки ГП "Укрпромвнешэкспертиза", которое провело анализ последствий повышения тарифов на 37%.

По их данным, это может повлечь за собой сокращение ВВП почти на 100 млрд грн, потерю валютной выручки на 98 млрд грн, уменьшение бюджетных поступлений более чем на 36 млрд грн и ликвидацию не менее 76 тысяч рабочих мест, из которых 26 тысяч - в промышленности.

Крипка подчеркнула, что "Укрзализныця" играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности государства и поддержке критической инфраструктуры, поэтому финансовая поддержка компании из госбюджета была бы логическим решением - как это делают в развитых странах.

"У нас нет компетенции решать проблемы "Укрзализныци". Но мы видим их ежедневную работу. Бюджетная поддержка в этот тяжелый период позволила бы компенсировать расходы на оборону и гуманитарные нужды", - отметила она.

Также в ассоциации предлагают открыть рынок железнодорожных перевозок для частных операторов - это, по мнению "Укрцемента", повысит эффективность, улучшит качество услуг и снизит финансовое давление на предприятия.