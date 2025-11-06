Цементна галузь закликає державу підтримати "Укрзалізницю" бюджетно, а не за рахунок бізнесу

За її словами, дві третини виробленого цементу в Україні перевозиться залізницею, тому будь-яке підвищення тарифів болісно позначається на всьому ланцюгу: воно змусить виробників підвищувати ціни на свою продукцію, що зменшить попит, скоротить обсяги виробництва і, як наслідок, призведе до зниження перевезень та надходжень до бюджету.

"Запропоноване підвищення не можна вважати збалансованим рішенням. Це однобока політика, яка вже показала негативні наслідки в минулому", - наголосила Кріпка.

Вона також навела оцінки ДП "Укрпромзовнішекспертиза", яке провело аналіз наслідків від підвищення тарифів на 37%.

За їхніми даними, це може спричинити скорочення ВВП майже на 100 млрд грн, втрату валютної виручки на 98 млрд грн, зменшення бюджетних надходжень більш ніж на 36 млрд грн та ліквідацію щонайменше 76 тисяч робочих місць, з яких 26 тисяч - у промисловості.

Кріпка підкреслила, що "Укрзалізниця" відіграє ключову роль у забезпеченні обороноздатності держави та підтримці критичної інфраструктури, тому фінансова підтримка компанії з держбюджету була б логічним рішенням - як це роблять у розвинених країнах.

"Ми не маємо компетенції вирішувати проблеми "Укрзалізниці". Але ми бачимо їхню щоденну роботу. Бюджетна підтримка в цей тяжкий період дозволила б компенсувати витрати на оборону та гуманітарні потреби", - зауважила вона.

Також в асоціації пропонують відкрити ринок залізничних перевезень для приватних операторів - це, на думку "Укрцементу", підвищить ефективність, покращить якість послуг і зменшить фінансовий тиск на підприємства.