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Характер війни змінився. ЗСУ почали наступати навіть на складних ділянках Донбасу, - Арестович

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Україна, Середа 18 травня 2022 23:01
Характер війни змінився. ЗСУ почали наступати навіть на складних ділянках Донбасу, - Арестович Фото: Олексій Арестович (volynnews)
Автор: Євгеній Прокопенко

На складних ділянках фронту в районі Сєвєродонецька та Попасної характер бойових дій змінився. ЗСУ з оборонної позиції перейшли в наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника голови ОП України Олексія Арестовича.

"Сам факт того, що ми ведемо контрнаступальні дії, навіть на складних ділянках - Сєвєродонецьк та Попасна, показує, що характер ходу всієї спецоперації, як з нашого, так і з російського боку, радикально змінився", - переконаний Арестович.

За його словами, до цього росіяни давили, а ЗСУ не мріяли про контрнаступальні дії, а лише мріяли не потрапити під удари авіації та артилерії переважаючих сил.

"Їх було десь вп'ятеро більше. Але ми тут взяли та почали контрдіяти у відповідь. Це означає, що їхні резерви виснажилися, а наші - підійшли. Характер змінився. Не на користь противника. Там не легко, але ситуація поступово перегинається на нашу користь" - заявив радник глави ОП України.

Нагадаємо, у Луганській та Донецькій областях ЗСУ відбили 16 атак ворога. Ще тривають бої

Також відомо, що військовослужбовці Збройних сил збили черговий ворожий літак в українському небі. Інцидент із російським Су-34 трапився поблизу окупованого Куп'янська Харківської області.

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