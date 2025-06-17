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"Это ужас": легкоатлетка Геращенко показала, как пряталась с крошечной дочкой во время атаки РФ

Вторник 17 июня 2025 14:24
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"Это ужас": легкоатлетка Геращенко показала, как пряталась с крошечной дочкой во время атаки РФ Ирина Геращенко (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко, которая недавно стала мамой, отреагировала на очередной массированный обстрел Киева 17 июня, который унес жизни более десяти человек и вызвал ранения еще более сотни жителей столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram спортсменки.

Ирина поделилась эмоциями после бессонной ночи, которую вместе с новорожденной дочкой провела в укрытии.

По ее словам, во время тревоги она находилась на паркинге, где почти ничего не было слышно. Однако это не помешало ощутить весь ужас того, что происходило в городе.

"Сегодня наша ночь была на паркинге. Мы почти ничего не слышали. Все это время читать новости во время тревоги и видеть эти страшные последствия - волосы встают дыбом", - написала Ирина в своих соцсетях.

&quot;Это ужас&quot;: легкоатлетка Геращенко показала, как пряталась с крошечной дочкой во время атаки РФИрина Геращенко пряталась в паркинге от атаки РФ (скриншот)

Особенно жуткой, по ее словам, был разговор с мамой, когда в трубке телефона были слышны звуки "Шахедов" и ракет.

"Разговаривать с мамой и через трубку слышать, как летит "Шахед" или ракета. Как это все сбивается или падает и ждем эти секунды, когда с тобой снова начнут говорить - это ужас", - поделилась призер Олимпиады-2024.

В завершение Ирина обратилась к своим подписчикам с важным призывом.

"Друзья, берегите себя, пожалуйста", - написала она.

Напомним, лишь недавно, 11 июня, бронзовый призер Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту впервые стала мамой. У нее и ее мужа Сергея Спильняка родилась девочка.

&quot;Это ужас&quot;: легкоатлетка Геращенко показала, как пряталась с крошечной дочкой во время атаки РФИрина Геращенко с мужем (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Жуткая атака по Киеву 17 июня

Атака началась еще поздно вечером 16 июня, когда небо над городом заполонили "Шахеды".

Основной удар пришелся на район аэропорта "Жуляны" и прилегающую жилую застройку.

Одним из первых пострадало общежитие Национального авиационного университета. К счастью, все студенты остались живы, хотя некоторые получили ранения.

После двух часов ночи оккупанты начали накрывать город ракетами. Взрывы прогремели в разных районах Киева, однако самые страшные последствия зафиксированы в Соломенском районе.

Там одна из ракет полностью разрушила целую секцию жилой многоэтажки - с девяти этажей осталась буквально куча обломков, а ударной волной достало до подвала.

По официальной информации Нацполиции, по состоянию на сейчас известно по меньшей мере о 15 погибших.

Еще около сотни человек получили ранения, часть из них госпитализировали. В то же время спасатели не прекращают поисковые работы - под завалами могут быть люди, а значит количество жертв может возрасти.

Огонь и обломки охватили по меньшей мере 27 точек в столице. Силы обороны держали оборону до самого утра, отражая массированную волну дронов и ракет.

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