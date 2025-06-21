"Это уже не единицы": Зеленский рассказал о производстве нового оружия против "Шахедов"

Украинские противовоздушные силы обороны сейчас все реже полагаются на пулеметы для уничтожения дронов. Их активно заменяют перехватчиками, которые уже сбивают вражеские "Шахеды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга.
"Что касается "Шахедов" - мы работаем над этим вопросом. Примерно треть от Шахедов сбивают мобильные огневые группы. Они уже почти не полагаются на пулеметы. Они работают с другим оружием. Мы начали использовать перехватчики", - отметил президент.
По его словам, Украина уже длительное время работала над данной разработкой.
"Четыре компании в Украине производят эти изделия. Из четырех компаний две очень успешно. Сегодня во время атаки десятки российских дронов были сбиты перехватчиками. Мы говорим уже не о единицах. Мы понимаем, что это наш инструмент и он точно работает", - подчеркнул глава государства.
В то же время, по его словам, уже был проведен разговор с немецким канцлером Фридрихом Мерцом и, мало того, сейчас уже существует договоренность, что Германия будет финансировать данный проект.
"Я благодарен за это. Также я договорился на саммите G7, с Карни, премьер-министром Канады. Он также там выделил деньги. Мы ехали - было 2 миллиарда долларов. Мы с ним договорились - он увеличил до 4. И нам нужно немного времени для того, чтобы это было массовое производство", - подытожил президент Украины.
Заметим, что в этом году Украина столкнулась с заметным ростом числа и массовости атак дронов-камикадзе "Шахед", которые использует Россия в своих военных операциях.
Увеличение частоты и интенсивности атак связано с попыткой России истощить украинские системы противовоздушной обороны и создать панику среди мирного населения.
Отметим, что в частности в конце мая и в начале июня некоторые военные эксперты и СМИ предполагали, что Россия готовится значительно усилить дроновые атаки на Украину. Эту информацию прокомментировал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Напомним, что в ночь на 9 июня Россия запустила по Украине рекордное количество воздушных целей - 499, из них 479 - обезвредили.
А уже в ночь на 17 июня Россия нанесла новый массированный удар по Украине применив 440 дронов и 32 ракеты.
Отметим, что сегодня разведка рассказала, что Россия имеет на вооружении тысячи ударных дронов типа Shahed-136 и их имитаторов. По данным ГУР, максимально за сутки враг может запускать по Украине до 500 беспилотников.
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