"Этого хотел Грэм": Трамп захотел изменить проект "адских санкций" против РФ
Американские республиканцы должны расширить законопроект о санкциях против России, включив туда ограничения против Ирана.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в соцсети Truth Social.
Трамп требует санкций против Ирана
Политик подчеркнул, что инициатива по усилению санкционного давления на Тегеран принадлежит сенатору-республиканцу Линдси Грэму.
По словам Трампа, добавление Ирана в действующий антироссийский санкционный пакет является критически важным шагом, который должен был состояться уже давно.
"Республиканцы должны добавить Иран в законопроект о санкциях против России. Именно это хотел сделать Линдси, и это должно было произойти", - написал экспрезидент США в своей соцсети.
"Адские санкции" США против РФ
Напомним, обновленный законопроект о масштабных ограничениях против России обязывает президента США Дональда Трампа ввести жесткие пошлины против крупнейших импортеров российского газа и нефти.
Документ, покойный сенатор Линдси Грэм считал главным делом своей жизни, призван оказать Украине решающее влияние во время предстоящих переговоров с Кремлем.
Накануне в США представили обновленную версию законопроекта о санкциях против РФ. Новые детали документа свидетельствуют о существенном усилении экономического давления на Москву и ее ключевых торговых партнеров.
Ранее в американских СМИ узнали, что именно содержится в законопроекте Грэмма об "адских санкциях" против РФ и почему этот документ считают компромиссным решением, определяющим перечень лиц под ударом.
После смерти сенатора Линдси Грэмма работа над масштабными ограничениями получила новый импульс в Конгрессе. В частности, телеканал CNN сообщал о том, что Трамп готов поддержать "адские санкции" Грэма против России, а в Белом доме официально подтвердили намерение дать ход документа.
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