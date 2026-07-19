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"Этого хотел Грэм": Трамп захотел изменить проект "адских санкций" против РФ

21:25 19.07.2026 Вс
2 мин
Политик назвал это решение критически важным
aimg Сергей Козачук
"Этого хотел Грэм": Трамп захотел изменить проект "адских санкций" против РФ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Американские республиканцы должны расширить законопроект о санкциях против России, включив туда ограничения против Ирана.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в соцсети Truth Social.

Трамп требует санкций против Ирана

Политик подчеркнул, что инициатива по усилению санкционного давления на Тегеран принадлежит сенатору-республиканцу Линдси Грэму.

По словам Трампа, добавление Ирана в действующий антироссийский санкционный пакет является критически важным шагом, который должен был состояться уже давно.

"Республиканцы должны добавить Иран в законопроект о санкциях против России. Именно это хотел сделать Линдси, и это должно было произойти", - написал экспрезидент США в своей соцсети.

"Адские санкции" США против РФ

Напомним, обновленный законопроект о масштабных ограничениях против России обязывает президента США Дональда Трампа ввести жесткие пошлины против крупнейших импортеров российского газа и нефти.

Документ, покойный сенатор Линдси Грэм считал главным делом своей жизни, призван оказать Украине решающее влияние во время предстоящих переговоров с Кремлем.

Накануне в США представили обновленную версию законопроекта о санкциях против РФ. Новые детали документа свидетельствуют о существенном усилении экономического давления на Москву и ее ключевых торговых партнеров.

Ранее в американских СМИ узнали, что именно содержится в законопроекте Грэмма об "адских санкциях" против РФ и почему этот документ считают компромиссным решением, определяющим перечень лиц под ударом.

После смерти сенатора Линдси Грэмма работа над масштабными ограничениями получила новый импульс в Конгрессе. В частности, телеканал CNN сообщал о том, что Трамп готов поддержать "адские санкции" Грэма против России, а в Белом доме официально подтвердили намерение дать ход документа.

Также читайте подробнее о том, как в США представили обновленную версию законопроекта о санкциях против РФ и какие экономические последствия это будет иметь для глобального энергетического рынка.

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