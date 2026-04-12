RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Это большая ошибка": Трамп заставил Британию остановить передачу островов Диего-Гарсия

06:31 12.04.2026 Вс
3 мин
В чем основная причина, по которой вопрос передачи поставили на паузу?
aimg Филипп Бойко
Фото: Кир Стармер и Дональд Трамп (Getty Images)

Великобритания официально заморозила план передачи архипелага Чагос под контроль Маврикия. Правительство премьер-министра Кира Стармера пошло на этот шаг после резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа на фоне войны в Иране.

Законопроект, который должен был запустить процесс передачи территорий, не включат до ближайшей речи короля, что означает фактическую остановку процесса. Еще в феврале администрация Стармера начала колебаться и взяли "паузу для размышлений".

Главной причиной стало давление из Вашингтона. Трамп предупредил британского премьера Кира Стармера о последствиях. По мнению американского президента, Стармер делает "большую ошибку":

"Эту землю не следует отбирать у Великобритании, и если это будет разрешено, это будет вредом для нашего Великого Союзника".

Издание акцентирует, что Трамп несколько раз менял позицию. Однако вопрос национальной безопасности США, особенно на фоне войны с Ираном, перевесил дипломатические договоренности Лондона.

Стратегическая база для Британии и США

На острове Диего-Гарсия расположена важнейшая военная база двух союзников. Ее совместно используют США и Великобритания и этот объект имеет ключевое значение для контроля над Индийским океаном.

Великобритания должна была заплатить Маврикию 3,4 миллиарда фунтов стерлингов в течение следующих 100 лет, чтобы обеспечить работу базы в долгосрочной перспективе. Но Трамп высказался против, поэтому в правительстве Британии отложили вопрос.

"Мы продолжаем считать, что соглашение - это лучший способ защитить долгосрочное будущее базы, но мы всегда говорили, что продолжим соглашение только при условии поддержки США", - заявил официальный представитель британского правительства.

В свою очередь Маврикий готовит юридический ответ. Островное государство начало изучать правовые инструменты против Лондона. Это может превратиться в дорогой и изнурительный судебный процесс.

Какие последние события вокруг Ирана

На переговорах между США и Ираном сторонам не удалось достичь ни одного соглашения. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что возвращается в Штаты ни с чем. Однако он отметил, что отсутствие договоренностей "это плохая новость для Ирана гораздо больше, чем для США".

Дональд Трамп тоже отреагировал на нулевой результат встречи с иранцами. Лидер США сказал, что ему безразлично, будет достигнута сделка с Ираном или нет. По его словам, Америка в любом случае победит.

Кроме этого президент США пригрозил Китаю проблемами, если тот поможет, как свидетельствуют данные разведки, Тегерану поддержкой систем ПВО. В Пекине эти обвинения отрицают и акцентируют, что не участвуют в конфликте на стороне одной из сторон.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
