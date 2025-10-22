"Это срочно": Сибига обратился к партнерам с важным заявлением после ударов РФ

"Вместо дипломатии и мирных переговоров Россия продолжает свои жестокие удары по Украине. Энергетическая инфраструктура и обычные дома по всей нашей стране подверглись нападениям в течение ночи", - заявил министр.

По его словам, в результате атак погибли по меньшей мере шесть человек, среди них молодая мать с двумя маленькими детьми. Поврежден ряд энергетических объектов, из-за чего общины остались без света, отопления и воды.

Сибига подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительной международной помощи для поддержки энергосистемы накануне зимы.

"Я снова обращаюсь ко всем партнерам, учреждениям и международным организациям с просьбой мобилизовать дополнительную энергетическую поддержку для Украины накануне зимы и предотвратить гуманитарный кризис в центре Европы. Нам нужны дополнительные объемы энергетических ресурсов, мобильные генерирующие установки, ремонтное оборудование и дополнительные средства противовоздушной обороны. Это срочно, и мы будем благодарны за каждое новое объявление", - подчеркнул он.

Министр также напомнил слова президента Владимира Зеленского, что это нападение доказывает - Россия до сих пор не чувствует достаточного давления, которое заставило бы ее прекратить войну.

"Пришло время отказаться от желаемого за действительное и продемонстрировать силу - новые санкции, решение о замороженных активах, усиление ПВО и дальнобойных возможностей Украины", - подытожил Сибига.