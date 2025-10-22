RU

"Это срочно": Сибига обратился к партнерам с важным заявлением после ударов РФ

Фото: Сибига призвал партнеров срочно помочь Украине после новой атаки РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В результате массированной комбинированной атаки РФ в ночь на 22 октября поврежден ряд энергетических объектов. В МИД призвали партнеров о срочной дополнительной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х.

"Вместо дипломатии и мирных переговоров Россия продолжает свои жестокие удары по Украине. Энергетическая инфраструктура и обычные дома по всей нашей стране подверглись нападениям в течение ночи", - заявил министр.

По его словам, в результате атак погибли по меньшей мере шесть человек, среди них молодая мать с двумя маленькими детьми. Поврежден ряд энергетических объектов, из-за чего общины остались без света, отопления и воды.

Сибига подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительной международной помощи для поддержки энергосистемы накануне зимы.

"Я снова обращаюсь ко всем партнерам, учреждениям и международным организациям с просьбой мобилизовать дополнительную энергетическую поддержку для Украины накануне зимы и предотвратить гуманитарный кризис в центре Европы. Нам нужны дополнительные объемы энергетических ресурсов, мобильные генерирующие установки, ремонтное оборудование и дополнительные средства противовоздушной обороны. Это срочно, и мы будем благодарны за каждое новое объявление", - подчеркнул он.

Министр также напомнил слова президента Владимира Зеленского, что это нападение доказывает - Россия до сих пор не чувствует достаточного давления, которое заставило бы ее прекратить войну.

"Пришло время отказаться от желаемого за действительное и продемонстрировать силу - новые санкции, решение о замороженных активах, усиление ПВО и дальнобойных возможностей Украины", - подытожил Сибига.

 

Атака на Украину 22 октября

Напомним, сегодня ночью РФ нанесла очередной массированный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим в стране начали действовать графики аварийного отключения света.

В Кировоградской области российские ракеты и дроны атаковали энергетические объекты, в результате чего 27 населенных пунктов остались без электричества. Также по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории региона с 07:31 введены в действие графики аварийных отключений.

В Запорожье в результате ночной атаки без электроснабжения остались около двух тысяч потребителей.

В Одесской области под ударом российских беспилотников оказался город Измаил. В результате обстрела известно о повреждении энергетической и портовой инфраструктуры.

Подробнее о последствиях очередной российской атаки читайте в в материале РБК-Украина.

