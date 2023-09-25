ua en ru
Пн, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В непризнанном Приднестровье упали обломки ракеты С-300, - СМИ

Молдова, Понедельник 25 сентября 2023 12:26
UA EN RU
В непризнанном Приднестровье упали обломки ракеты С-300, - СМИ Фото: в непризнанном Приднестровье упали обломки ракеты С-300 (иллюстрация/росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В непризнанном Приднестровье (часть территории Молдовы) нашли обломки ракеты С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker.

"В Приднестровье упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Взрыв произошел в воздухе", - пишет издание.

Как пишет СМИ, обломки упали в один из огородов в селе Кицканы. По предварительным данным, пострадавших - нет.

"При этом, боевая часть ракеты вошла в грунт, но не разорвалась. Взрыв произошел в час ночи", - уточнило News Maker.

Обстрел Украины 25 сентября

Российские оккупанты атаковали города Украины этой ночью ракетами различных типов и ударными дронами. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. В результате вражеских атак были повреждения и разрушения с пожарами в Одессе и Кривом Роге. Также пострадала женщина. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Для справки

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР) – часть Молдовы, захваченная российскими войсками. Она занимает почти всю молдавскую часть левого берега Днестра, а также несколько населенных пунктов на правом берегу реки. На северо-востоке граничит с Украиной (Одесская и Винницкая области).

В непризнанном Приднестровье упали обломки ракеты С-300, - СМИ

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова вибухи
NEWS
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя