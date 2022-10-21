Это сигнал другим. Эрдоган подтвердил испытание новой баллистической ракеты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что испытанной в начале недели в Черном море баллистической ракетой был "Тайфун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое приводит издание Yeni Akit .

"Теперь у нас есть "Тайфун". Это сигнал другим, а мы с удовольствием будем следить", - заявил президент.

Эрдоган добавил, что Турция пытается идти дальше, пытается становиться сильнее с системами ПВО, ракетами, бронетехникой и многими другими направлениями.

"Мы ускоряем нашу работу с этим энтузиазмом. Наш призыв, который мы озвучили на многих площадках, особенно на трибуне ООН - это отрицание, включающее справедливость в технологиях", - добавил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что разработка ракеты в рамках секретного проекта Тайфун осуществлялась несколько лет. Отметим, что в 2019 году Турция получила от России передовую систему С-400, надеясь, что сотрудничество с Москвой позволит ей разработать собственную систему противоракетной обороны. В ответ США ввели санкции против Турции и запретили снабжение истребителей пятого поколения F-35.