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Это сигнал другим. Эрдоган подтвердил испытание новой баллистической ракеты

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Турция, Пятница 21 октября 2022 16:04
Это сигнал другим. Эрдоган подтвердил испытание новой баллистической ракеты Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что испытанной в начале недели в Черном море баллистической ракетой был "Тайфун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое приводит издание Yeni Akit.

"Теперь у нас есть "Тайфун". Это сигнал другим, а мы с удовольствием будем следить", - заявил президент.

Эрдоган добавил, что Турция пытается идти дальше, пытается становиться сильнее с системами ПВО, ракетами, бронетехникой и многими другими направлениями.

"Мы ускоряем нашу работу с этим энтузиазмом. Наш призыв, который мы озвучили на многих площадках, особенно на трибуне ООН - это отрицание, включающее справедливость в технологиях", - добавил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что разработка ракеты в рамках секретного проекта Тайфун осуществлялась несколько лет. Отметим, что в 2019 году Турция получила от России передовую систему С-400, надеясь, что сотрудничество с Москвой позволит ей разработать собственную систему противоракетной обороны. В ответ США ввели санкции против Турции и запретили снабжение истребителей пятого поколения F-35.

Напомним, ранее стало известно, что Турция опробовала над Черным морем секретную баллистическую ракету.

Несколько лет назад Турция успешно провела испытания баллистических ракет "Гекдоган" и "Боздоган", их серийное производство планировалось после 2020 года.

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