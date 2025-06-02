"Это шоу для бездетных бабушек": Кремль пренебрег темой похищенных детей, - Зеленский

Что предшествовало

После переговоров Украины и России в Стамбуле СМИ писали, что российская делегация назвала вопрос возвращения похищенных детей "шоу для бездетных европейских бабушек".

Позже представитель делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Россия якобы не смогла документально подтвердить заявления Украины о похищении детей.

Более того, он заявил, что Россия не похищала, а спасала детей в Украине.

Реакция Зеленского

"Я хочу, чтобы журналисты понимали их (россиян - ред.) отношение к гуманитарному аспекту. Ну, во-первых, они сказали, чтобы мы "не устраивали шоу для бездетных европейских бабушек". Это их отношение к тому, что мы поднимаем вопрос детей", - сказал президент.

Он отметил, что Украина заявила россиянам, что те похитили 20 тысяч украинских детей, а в ответ услышали, что вопрос максимум о сотнях.

"Наша команда обиделась на это. А я, честно говоря, не обижаюсь на это, а считаю, что это важная фиксация не количества, самого факта, что они соглашаются, что украли детей. Мы считаем тысячи, а они говорят, что вопрос о сотнях. Важно, что этот факт зафиксирован", - сказал Зеленский.