"Это шоу для бездетных бабушек": Кремль пренебрег темой похищенных детей, - Зеленский

Российская Федерация фактически признала, что похищала украинских детей с оккупированных территорий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
После переговоров Украины и России в Стамбуле СМИ писали, что российская делегация назвала вопрос возвращения похищенных детей "шоу для бездетных европейских бабушек".
Позже представитель делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Россия якобы не смогла документально подтвердить заявления Украины о похищении детей.
Более того, он заявил, что Россия не похищала, а спасала детей в Украине.
"Я хочу, чтобы журналисты понимали их (россиян - ред.) отношение к гуманитарному аспекту. Ну, во-первых, они сказали, чтобы мы "не устраивали шоу для бездетных европейских бабушек". Это их отношение к тому, что мы поднимаем вопрос детей", - сказал президент.
Он отметил, что Украина заявила россиянам, что те похитили 20 тысяч украинских детей, а в ответ услышали, что вопрос максимум о сотнях.
"Наша команда обиделась на это. А я, честно говоря, не обижаюсь на это, а считаю, что это важная фиксация не количества, самого факта, что они соглашаются, что украли детей. Мы считаем тысячи, а они говорят, что вопрос о сотнях. Важно, что этот факт зафиксирован", - сказал Зеленский.
Напомним, сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина передала представителям России список украинских детей, которых необходимо вернуть.
Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, с начала полномасштабной войны Россия принудительно вывезла из Украины более 19,5 тысячи детей. Сейчас удалось вернуть около тысячи из них.
Напомним, именно незаконная депортация украинских детей стала основанием для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордеров на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой
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