Это серьезное оружие. Кремль обеспокоен темой передачи Tomahawk Украине, - Песков
Кремль заявил о "глубокой обеспокоенности" из-за возможной поставки Украине американских ракет большой дальности Tomahawk.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
"Тема "Томагавков" вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, об этом уже говорил президент (России Владимир, - ред.) Путин", - отметил Песков.
Он добавил, что заявления о возможной поставке этого оружия тщательно фиксируются. Отдельно спикер акцентировал на потенциальных характеристиках оружия.
"Оружие это особое, оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность, оружие серьезное", - добавил Песков.
Он также использовал предположение о "грязной бомбе" для нагнетания напряжения.
"Представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит. И мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать о Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать", - заявил спикер Кремля.
Песков подытожил, что, по мнению Кремля, сейчас "очень драматический момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность". Несмотря на это, он в очередной раз заявил о якобы готовности России к переговорам.
"Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию. И мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. И из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю. Но европейцы, киевский режим демонстрирует абсолютно не желание что-то делать в этом русле", - заявил Песков.
Трамп и Зеленский говорили о поставках Tomahawk
Заметим, что вчера, 11 октября, украинский президент Владимир Зеленский провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
По словам одного из источников, разговор президентов длился около 30 минут. Зеленский в своем заявлении назвал его "очень позитивным и продуктивным".
Президент Украины поздравил Трампа с мирным соглашением в Газе и отметил, что если эту войну удалось прекратить, "тогда, безусловно, можно остановить и другие войны, в частности войну с Россией".
Заметим, что Зеленский после разговора также заявил о договоренностях с Трампом по усилению ПВО. Подробнее обо всем, что сказал президент после разговора с Трампом, можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что не так давно президент США Дональд Трамп поразил всех заявлением о почти принятом решении передать Tomahawk Украине.
Подробнее о том, что стоит за этим решением и, действительно ли ВСУ получат американские стратегические ракеты, можно узнать в материале РБК-Украина.