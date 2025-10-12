ua en ru
Это серьезное оружие. Кремль обеспокоен темой передачи Tomahawk Украине, - Песков

Москва, Воскресенье 12 октября 2025 14:06
Это серьезное оружие. Кремль обеспокоен темой передачи Tomahawk Украине, - Песков Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Кремль заявил о "глубокой обеспокоенности" из-за возможной поставки Украине американских ракет большой дальности Tomahawk.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Тема "Томагавков" вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, об этом уже говорил президент (России Владимир, - ред.) Путин", - отметил Песков.

Он добавил, что заявления о возможной поставке этого оружия тщательно фиксируются. Отдельно спикер акцентировал на потенциальных характеристиках оружия.

"Оружие это особое, оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность, оружие серьезное", - добавил Песков.

Он также использовал предположение о "грязной бомбе" для нагнетания напряжения.

"Представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит. И мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать о Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать", - заявил спикер Кремля.

Песков подытожил, что, по мнению Кремля, сейчас "очень драматический момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность". Несмотря на это, он в очередной раз заявил о якобы готовности России к переговорам.

"Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию. И мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. И из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю. Но европейцы, киевский режим демонстрирует абсолютно не желание что-то делать в этом русле", - заявил Песков.

Трамп и Зеленский говорили о поставках Tomahawk

Заметим, что вчера, 11 октября, украинский президент Владимир Зеленский провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

По словам одного из источников, разговор президентов длился около 30 минут. Зеленский в своем заявлении назвал его "очень позитивным и продуктивным".

Президент Украины поздравил Трампа с мирным соглашением в Газе и отметил, что если эту войну удалось прекратить, "тогда, безусловно, можно остановить и другие войны, в частности войну с Россией".

Заметим, что Зеленский после разговора также заявил о договоренностях с Трампом по усилению ПВО. Подробнее обо всем, что сказал президент после разговора с Трампом, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что не так давно президент США Дональд Трамп поразил всех заявлением о почти принятом решении передать Tomahawk Украине.

Подробнее о том, что стоит за этим решением и, действительно ли ВСУ получат американские стратегические ракеты, можно узнать в материале РБК-Украина.

