"Хеллоу, Дональд". Politico узнало, как Макрон ради мира "будил" Трампа из Киева

Во время встречи европейских лидеров в Киеве 10 мая именно президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил лидеру США Дональду Трампу в очень ранний час, чтобы обсудить общие требования к Кремлю о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и публикацию французского президента в соцсети Х .

По данным издания, во время трехчасовой встречи в Мариинском дворце 10 мая Макрон предложил телефонный разговор с Трампом. Президент Франции позвонил американскому лидеру прямо с мобильного на личный номер, чтобы проинформировать о ходе переговоров.

На видео, которое Макрон опубликовал в своем официальном аккаунте в соцсети, можно увидеть, как он делает звонок и говорит американскому президенту: "Хэллоу, Дональд!".

Трамп, взял трубку от Макрона, несмотря на ранний час в США, - на часах там не было еще и 7:00 утра. Выслушав предложения европейских лидеров, он согласился поддержать требования о перемирии.

Детали разговора Politico сообщили двое осведомленных чиновников.

Впоследствии Трамп написал в соцсетях, что это был "потенциально большой день для России и Украины", правда, не упомянув об этом телефонном разговоре.