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"Хеллоу, Дональд". Politico узнало, как Макрон ради мира "будил" Трампа из Киева

Воскресенье 11 мая 2025 15:58
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"Хеллоу, Дональд". Politico узнало, как Макрон ради мира "будил" Трампа из Киева Фото: "коалиция решительных" на встрече в Киеве звонила Трампу (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Ірина Гайдук

Во время встречи европейских лидеров в Киеве 10 мая именно президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил лидеру США Дональду Трампу в очень ранний час, чтобы обсудить общие требования к Кремлю о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и публикацию французского президента в соцсети Х.

По данным издания, во время трехчасовой встречи в Мариинском дворце 10 мая Макрон предложил телефонный разговор с Трампом. Президент Франции позвонил американскому лидеру прямо с мобильного на личный номер, чтобы проинформировать о ходе переговоров.

На видео, которое Макрон опубликовал в своем официальном аккаунте в соцсети, можно увидеть, как он делает звонок и говорит американскому президенту: "Хэллоу, Дональд!".

Трамп, взял трубку от Макрона, несмотря на ранний час в США, - на часах там не было еще и 7:00 утра. Выслушав предложения европейских лидеров, он согласился поддержать требования о перемирии.

Детали разговора Politico сообщили двое осведомленных чиновников.

Впоследствии Трамп написал в соцсетях, что это был "потенциально большой день для России и Украины", правда, не упомянув об этом телефонном разговоре.

Встреча европейских лидеров в Киеве

Напомним, 10 мая, в Киев прибыли лидеры четырех европейских стран - президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.

В столице состоялась встреча "коалиции решительных", которая проводилась с целью обеспечить мир в Украине после прекращения огня и окончания войны. В рамках коалиции обсуждается возможность отправки европейских войск в Украину.

Лидеры "коалиции решительных" во время переговоров в Киеве провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Участие в разговоре приняли Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер. Стороны согласовали главное требование к России - она должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая.

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Дональд Трамп Мирные переговоры
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