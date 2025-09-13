ВСУ за сутки отбили более 180 атак: новые карты боев от Генштаба

На фронте за минувшие сутки зафиксировали 183 боевых столкновения. Россияне за день сбросили 140 управляемых бомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Вчера враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 81 авиационный удар, применил шесть ракет и сбросил 140 управляемых бомб.

Кроме этого, противник совершил 5206 обстрелов, из них 59 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6070 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийских средства и один другой важный объект противника.

Ситуация на фронте

На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боестолкновения в районах Волчанска, Амбарного и в сторону Слобожанского, Отрадного, Кутьковки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Голубовки и в направлении Купянска, Песчаного, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед в районах Грековки, Колодязов и в сторону населенных пунктов Новоселовка, Шандриголово, Ставки.

На Северском направлении в течение минувших суток враг совершил 20 атак на позиции украинских подразделений в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выемка.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек, Предтечино, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Катериновка, Александро-Калиново и в сторону Иванополья, Плещеевки, Степановки, Полтавки.

На Покровском направлении защитники остановили 49 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Маяк, Уют, Новоэкономичное, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Луч, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Молодецкое, Новоподгородное, Филиал.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 16 атак на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Вороное, Малиевка, Терновое, Новониколаевка, Ольговское и в сторону Филии, Ивановки, Александрограда.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил. На Ореховском направлении враг совершил два штурма в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался продвигаться к укреплениям защитников.