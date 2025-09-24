Это правильные вещи: в ЕС отреагировали на заявления Трампа об Украине и России
В Европейском Союзе одобрительно отреагировали на последние заявления президента США Дональда Трампа в отношении Украины и России, заявив, что настроены "очень позитивно".
Как передает РБК-Украина, об этом заявила Верховный представитель ЕС Кая Каллас в комментарии журналистам.
По словам дипломата, в ЕС "очень позитивно" настроены относительно последних высказываний Трампа.
"Все это правильные вещи. Да, мы должны прекратить покупать российские энергоносители, да, Украина должна выиграть войну - и все другие заявления, которые он сегодня сделал в отношении Украины и России", - сказала она.
Глава европейской дипломатии назвала заявление Трампа "очень сильным" и подчеркнула, что "раньше не слышала в таком формате".
"Поэтому действительно хорошо, что теперь мы находимся в едином понимании. Конечно, как я уже сказала, все глобальные игроки должны усилить давление на Россию, чтобы остановить эту войну, ведь очевидно, что они только обостряют ситуацию и не хотят мира. Поэтому любые действия в этом направлении со стороны всех участников были бы замечательными", - заявила Калас.
Заявление Трампа
Накануне в соцсети Truth Social Трамп заявил, что Украина имеет шанс полностью восстановить свою территориальную целостность и даже "пойти еще дальше".
Он пояснил, что это возможно благодаря времени, терпению и финансовой поддержке со стороны Европы и НАТО.
Также американский лидер высказался и о России. По его словам, она воюет безрезультатно уже три с половиной года, тогда как "настоящая военная сила" одержала бы победу за неделю. Именно поэтому он сравнил РФ с "бумажным тигром" - тем, кто выглядит грозно, но не представляет реальной угрозы.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский назвал такое заявление очень "позитивным сигналом".
Стоит заметить, что ранее Трамп неоднократно заявлял, что Украине придется уступить территории.