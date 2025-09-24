Это правильные вещи: в ЕС отреагировали на заявления Трампа об Украине и России

В Европейском Союзе одобрительно отреагировали на последние заявления президента США Дональда Трампа в отношении Украины и России, заявив, что настроены "очень позитивно".

Как передает РБК-Украина , об этом заявила Верховный представитель ЕС Кая Каллас в комментарии журналистам.

По словам дипломата, в ЕС "очень позитивно" настроены относительно последних высказываний Трампа.

"Все это правильные вещи. Да, мы должны прекратить покупать российские энергоносители, да, Украина должна выиграть войну - и все другие заявления, которые он сегодня сделал в отношении Украины и России", - сказала она.

Глава европейской дипломатии назвала заявление Трампа "очень сильным" и подчеркнула, что "раньше не слышала в таком формате".

"Поэтому действительно хорошо, что теперь мы находимся в едином понимании. Конечно, как я уже сказала, все глобальные игроки должны усилить давление на Россию, чтобы остановить эту войну, ведь очевидно, что они только обостряют ситуацию и не хотят мира. Поэтому любые действия в этом направлении со стороны всех участников были бы замечательными", - заявила Калас.