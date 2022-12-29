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Это политика. Ермак рассказал, как Зеленский говорит с Макроном по поводу гарантий для РФ

Новина українською →
Киев, Четверг 29 декабря 2022 16:59
Это политика. Ермак рассказал, как Зеленский говорит с Макроном по поводу гарантий для РФ Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский очень открыто высказывает свою точку зрения французскому коллеге по вопросу "гарантий безопасности" для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Натальи Мосейчук.

"Президент (Зеленский - ред.) очень откровенный человек, он очень знает о том, что происходит, и понимает, как он должен сказать, но он очень напрямую говорит свою точку зрения. Но это политика. Иногда то, что сказано, и то, что делается, - это два больших различия. Сегодня Франция очень помогает Украине. Она действительно продолжает снабжать нас оружием, провела конференцию по поддержке Украины. Поэтому, опять же это - политика", - заявил Ермак.

Напомним, ранее Макрон неоднократно заявлял о том, что России будут необходимы "гарантии безопасности" после завершения войны против Украины.

Такое предложение раскритиковали коллеги Франции по ЕС. В частности, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что подобные высказывания Макрона являются стратегической роковой ошибкой, поскольку РФ не угрожает нападение со стороны НАТО или Украины.

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