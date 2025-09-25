ua en ru
Это не царапины. Apple объяснила, почему на iPhone 17 появляются следы на корпусе

Четверг 25 сентября 2025 13:39
Apple ответила на жалобы пользователей на износ iPhone 17 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Запуск нового iPhone почти всегда сопровождается скандалами. Пока iPhone Air впечатляет тестами на изгиб, у некоторых пользователей вызывает вопросы прочность алюминиевого корпуса iPhone 17 Pro.

О том, почему на iPhone 17 возникают повреждения корпуса, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Что говорит Apple

Первые жалобы на царапины появились в день релиза iPhone 17 в статье Bloomberg. В публикации показали следы износа на демонстрационных образцах iPhone 17 Pro в Apple Store и у партнеров компании. Основные повреждения были на задней панели, особенно вокруг выреза для MagSafe.

Apple объясняет, что эти "дефекты" вызваны изношенными подставками MagSafe в некоторых магазинах. Это не царапины, а перенос материала с подставки на корпус, который легко удаляется при очистке", - заявили в Apple.

Компания уже работает над устранением проблемы - скорее всего, заменой изношенных подставок. Повреждения замечены и на других моделях iPhone, включая iPhone 16.

Еще одну потенциальную уязвимость показал YouTube-канал JerryRigEverything: поднятые края вокруг блока камеры на задней панели iPhone 17 Pro особенно подвержены царапинам. Причина в том, что Apple не добавила фаску или скругление по краям камеры.

Apple утверждает, что края блока камеры имеют схожие характеристики с анодированными алюминиевыми корпусами других устройств компании, включая iPhone и MacBook. Несмотря на это, со временем пользователи могут наблюдать естественный износ, включая небольшие царапины.

Что говорят тесты

В целом, линейки iPhone Air и iPhone 17 показали отличную прочность. iPhone Air не сгибается при нормальном давлении, несмотря на ультратонкий корпус, а керамическое покрытие Ceramic Shield 2 у всех новых моделей стало значительно более устойчивым к царапинам.

По данным JerryRigEverything, iPhone 17 Pro стойкий к царапинам, за исключением краев блока камеры. Корпус и сама камера остаются защищенными при обычном использовании.

Apple подчеркивает, что iPhone 17 используют ультралегкий алюминиевый сплав серии 7000 авиационного класса, а анодированное покрытие превышает отраслевые стандарты микротвердости. В компании проводят строгие тесты на прочность, чтобы устройства выдерживали повседневное использование.

При этом стоит сохранять скепсис, когда видите фотографии поцарапанных iPhone в соцсетях - часть из них может быть сделана намеренно. Демонстрационные образцы в магазинах также не всегда объективны, так как их ежедневно трогают сотни или тысячи покупателей.

