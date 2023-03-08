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"Это лицо России": Зеленский о расстреле оккупантами украинского военного

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Расстрел украинского военнопленного показывает, что у оккупантов нет никаких законов. Это показывает лицо Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN.

"Это видео демонстрирует отношение России к военнопленным. У них нет ни законов войны, ни международного права, ни конвенций. Эти люди - они ничего не уважают. Они не воюют как солдаты", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Украины эта война за нашу свободу, за демократию, за ценности.

"Для них это терроризм - такое отношение. И они выкладывают это видео... Это лицо этой войны. Это лицо Российской Федерации", - отметил Зеленский.

Расстрел оккупантами украинского бойца

Напомним, 6 марта сеть всколыхнуло на котором оккупанты расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

Как впоследствии стало известно, россияне жестоко убили военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады Тимофея Шадуру, с начала февраля считавшегося пропавшим без вести после боевых действий в районе Бахмута.

Украина уже начала расследование этого дела, а военные обещают найти виновных и отомстить оккупантам.

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