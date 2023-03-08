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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Це обличчя Росії": Зеленський про розстріл окупантами українського військового

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Розстріл українського військовополоненого показує, що в окупантів немає жодних законів. Це показує обличчя Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

"Це відео демонструє ставлення Росії до військовополонених. У них немає ні законів війни, ні міжнародного права, ні конвенцій. Ці люди - вони нічого не поважають. Вони не воюють як солдати", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що для України ця війна за нашу свободу, за демократію, за наші цінності.

"Для них це тероризм - таке ставлення. І вони викладають це відео... Це обличчя цієї війни. Це обличчя Російської Федерації", - зазначив Зеленський.

Розстріл окупантами українського бійця

Нагадаємо, 6 березня мережу сколихнуло на якому окупанти розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

Як згодом стало відомо, росіяни жорстоко вбили військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади Тимофія Шадуру, який з початку лютого вважався зниклим безвісти після бойових дій в районі Бахмута.

Україна вже почала розслідування цієї справи, а військові обіцяють знайти винних та помститися окупантам.

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